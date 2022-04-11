Иркутск, , 08:30 — REGNUM Сельскохозяйственной микропереписью в Иркутской области учтено 2226 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Численное снижение (на 10% в сравнении с 2016 годом) не повлияло на объемы производства, которые растут из года в год. Об этом 11 апреля информирует территориальное управление госстатистики.

Фермер © ИА REGNUM

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В 2021 году фермеры произвели 18% всей сельскохозяйственной продукции, в том числе более половины зерна и 28% рапса. За 20 лет наличие крупного рогатого скота (в том числе коров) на фермерских подворьях выросло в 10 раз, овец и коз — в 7 раз. По поголовью этих видов скота фермеры обогнали сельскохозяйственные организации.

Таких результатов удалось достичь благодаря реализации программ государственной поддержки. По данным микропереписи 2021 года за счет средств федерального и областного бюджетов дотации получили 877 крестьянских (фермерских хозяйств) региона (в 1,5 раза больше, чем в 2016 г.).

В рамках подпрограммы «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов» в прошлом году 15 индивидуальных предпринимателей получили гранты «Агростартап» в размере 30 млн. рублей (средства планируется потратить на приобретение новой техники), 4 фермера — гранты в размере до 15 млн. рублей на развитие семейных животноводческих ферм. Строительство семейных животноводческих ферм обеспечивает получение социального эффекта в виде поддержки семейного бизнеса сельского населения и создания дополнительных рабочих мест на селе.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Иркутской области производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составило 917,7 тыс. тонн. При снижении посевной площади на 1,8% и росте урожайности, производство зерна по сравнению с 2020 годом увеличилось на 52,6 тыс. тонн (на 6,1%).

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