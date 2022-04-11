Москва, , 08:29 — REGNUM В Москве с апреля начали выпуск карты москвича с чипом отечественного производства. Это дает возможность получить независимость от импортных микросхем, сообщается на портале мэра столицы.

Социальная карта москвича Soccard.ru

По карте москвича, как и прежде, доступны скидки в аптеках, магазинах, кафе, медицинских и спортивных учреждениях, на автозаправках и т.д. Единственное отличие новой карты — отсутствие возможности привязать ее к банковскому счету.

Для карт, произведенных ранее, банковское приложение продолжает действовать. Карты москвича с отечественным чипом будут выпущены для всех, кто подал заявление на их получение с 15 марта 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, картой москвича владеют около 5 млн жителей столицы.

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