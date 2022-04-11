Канберра, , 08:32 — REGNUM 10 апреля в Австралии официально стартовала предвыборная кампания перед парламентскими выборами, запланированными на 21 мая. Начальные позиции двух главных политических сил — «Коалиции» во главе с действующим премьер-министром страны Скоттом Моррисоном и лейбористов с лидером Энтони Альбанизом, 11 апреля в студии телеканала Nine News оценил политический обозреватель Крис Ульманн.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон © The White House

По его словам, пока что опросы избирателей показывают, что оба блока идут «ноздря в ноздрю». Но где-то опросы показывают, что у лейбористов есть небольшой перевес.

По словам Ульманна, итог предвыборной гонки определится в тех округах, где поддержка обеих политические силы почти одинаковая.

«И на самом деле это провал, потому что люди проголосуют за то, чтобы избавиться от Скотта Моррисона, так как они устали от правительства и от него самого», — комментирует Ульманн.

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