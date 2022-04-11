Канберра, 11 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. 10 апреля в Австралии официально стартовала предвыборная кампания перед парламентскими выборами, запланированными на 21 мая. Начальные позиции двух главных политических сил — «Коалиции» во главе с действующим премьер-министром страны Скоттом Моррисоном и лейбористов с лидером Энтони Альбанизом, 11 апреля в студии телеканала NineNews оценил политический обозреватель Крис Ульманн.

The White House Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

По его словам, пока что опросы избирателей показывают, что оба блока идут «ноздря в ноздрю». Но где-то опросы показывают, что у лейбористов есть небольшой перевес.

По словам Ульманна, итог предвыборной гонки определится в тех округах, где поддержка обеих политические силы почти одинаковая.

«И на самом деле это провал, потому что люди проголосуют за то, чтобы избавиться от Скотта Моррисона, так как они устали от правительства и от него самого», — комментирует Ульманн.