Республика Хакасия, , 08:29 — REGNUM С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 33 264 случая COVID-19, в том числе 18 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 апреля в региональном правительстве.

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Выздоровели за сутки в Хакасии два ковид-пациента. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составил 1,0; за неделю — 0,8.

В настоящее время амбулаторно лечатся 180 (-3) пациентов, в стационаре — 128.

Напомним, 10 апреля в Хакасии выявили 29 носителей коронавируса, выздоровели пять человек.

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