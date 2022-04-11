Нижний Тагил, Свердловская область, , 08:28 — REGNUM Администрация Нижнего Тагила Свердловской области объявила конкурс на проведение мероприятий по отлову бродячих собак. На эти цели власти готовы потратить 3 млн рублей. Об этом пишут СМИ.

Собака

Dineshraj Goomany

По информации TagilCity.ru, в среднем отлов одной собаки обойдётся в 372 рубля, транспортировка животного в 447 рублей. Общая стоимость оказанных услуг рассчитывается в соответствии с единичными расценками и может изменяться в зависимости от состояния животного и заключения ветеринарного специалиста.

Прием заявок завершится 18 апреля. В рамках контракта, собак отловят до 30 июля 2022 года. Специалисты ежемесячно будут отчитываться о проделанных работах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области появилась интерактивная карта для сообщений о бродячих собаках.