Канберра, , 08:31 — REGNUM Судя по всему, в настоящее время в некоторых частях Австралии эпидемиологическая ситуация, связанная с пандемией коронавирусной инфекции, начинает стабилизироваться, о чем свидетельствует статистика министерств здравоохранения штатов. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Nine News.

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Так, в Квинсленде было зарегистрировано 7 213 новых случаев заражения коронавирусом, что меньше, чем 8 723 сутками ранее. Сейчас 500 пациентов с COVID-19 находятся в больницах, 15 — в отделениях интенсивной терапии.

В минздраве Западной Австралии также сообщают о снижении числа случаев с 5 351, зарегистрированных 10 апреля, до 4 993, выявленных за последние 24 часа.

В Новом Южном Уэльсе за минувший день было выявлено 13 468 новых случаев заражения коронавирусом по сравнению с 15 683 сутками ранее.

В штате Виктория количество новых случаев заражений осталось относительно таким же: 11 апреля выявили 9597 случаев по сравнению с 9510, о которых сообщалось 10 апреля.