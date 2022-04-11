Сидней, Австралия, 11 апреля, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Пассажиры, ожидающие вылета своих рейсов в преддверии пасхальных каникул в аэропортах Сиднея и Мельбурна, снова сталкиваются с огромным временем ожидания. Из-за нехватки персонала и начала школьных каникул некоторым пассажирам в аэропортах Австралии приходится ждать не менее двух часов, чтобы пройти предполетные проверки. Об этом 11 апреля сообщил телеканал NineNews.

Scott В аэропорту

Как отмечают журналисты, причинами задержек в аэропорту Виктории стали окончание Гран-при и неисправность багажной ленты, которые только усугубили ситуацию с длинным очередями на регистрацию.

Глава крупнейшего авиаперевозчика Австралии Qantas Алан Джойс заявил, что пандемия коронавируса оказала огромное влияние на уровень укомплектования персоналом.

«Сейчас число сотрудников, находящихся в отпусках по болезни, вдвое превышает наши резервы», — объяснил Джойс.

Напомним, что в Австралии Пасха в этом году отмечается 17 апреля.