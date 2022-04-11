Самара, , 08:28 — REGNUM Все поступившие в госпиталь в Самаре участники специальной операции после лечения и реабилитации смогут полностью восстановиться. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Военный госпиталь Army.mil

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Глава Самарской области Дмитрий Азаров навестил раненых бойцов в военном госпитале Минобороны России на улице Невской в Самаре. Он пообщался сними и высказал им слова благодарности за проявленное мужество.

«Спасибо вам за то, что защищаете Родину. Вы сражаетесь там, чтобы здесь, на российской земле, был мир. Сегодня все мы видим небывалую консолидацию в обществе и поддержку Вооруженных сил России. Уверен, что слова благодарности вы еще не раз будете слышать, и это по праву. Желаю вам скорейшего выздоровления. А когда поправитесь, приезжайте на нашу красивую самарскую землю, на Волгу», — приводит пресс-служба слова Азарова.

Сообщается, что все поступившие в госпиталь участники спецоперации на Украине после лечения и реабилитации смогут полностью восстановиться.

Азаров поблагодарил и врачей военного госпиталя за высококвалифицированную профессиональную медпомощь бойцам.

«По палатам прошли — у всех парней планируется полное выздоровление. Это говорит и о том, что и там, на месте, все необходимые меры принимаются, люди работают профессионально, несмотря на угрозу собственной жизни, и здесь также помощь оказывается на высоком уровне. И самое главное, что наши военные врачи к этому готовы, и все ребята, которые поступают, имеют все шансы на полное восстановление. Спасибо вам огромное за заботу, уход, за то, что есть возможность у ребят полностью восстановиться», — заявил глава региона.

Отмечается, что в Храме-часовне Николая Чудотворца, которая была возведена в 1908 году на территории госпиталя, Азаров помолился за здравие воинов — участников специальной военной операции и упокой погибших бойцов.