Североуральск, Свердловская область, , 08:26 — REGNUM Министерство здравоохранения Свердловской области отказалось от сокращения ставок сотрудников в больницах региона. Речь идёт о медучреждениях посёлка Калья и Черёмухово, которые относятся к Североуральской центральной горбольнице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Медицина

Torange.biz

Сокращения ставок отменили в пользу иных мер, не связанных с высвобождением сотрудников. Кроме того, в 2022 году власти региона направят 3 млрд рублей на модернизацию первичного звена здравоохранения.

Ранее председатель комиссии по охране здоровья в Общественной палате Североуральска Сергей Васильев сообщил о намерении сократить ставки сотрудников в свердловских больницах. Предполагался перевод врачей на полставки и сокращение санитарок.