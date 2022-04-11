Энгельс, Саратовская область, 11 апреля, 2022, 08:48 — ИА Регнум. Жителя города Энгельса подозревают в убийстве своих родителей. С мужчиной работают следователи, сообщает региональное следственное управление СКР.

Уголовное дело

С 6 по 7 марта 34-летний подозреваемый находился по месту жительства своих родителей. Он имел давнюю обиду на 56-летнего отца и 57-летнюю мать. В квартире многоэтажного жилого дома по улице Ленина в Энгельсе злоумышленник, вооружившись киянкой, нанес множественные удары в область головы спящему отцу, после чего обхватил руками его шею и сжимал, пока родитель не перестал подавать признаков жизни. Затем мужчина подошел к спящей матери, которую таким же образом задушил. После этого он вынес тела отца и матери на лоджию. В апреле обеспокоенные долгим отсутствием супругов близкие родственники подали заявление в правоохранительные органы об их безвестном исчезновении. 10 апреля были обнаружены тела убитых.

Оперативники установили местонахождение 34-летнего подозреваемого. Проводятся следственные действия. Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц»).

Как сообщало ИА REGNUM, жительница Саратовской области признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшее по неосторожности смерть 71-летнего мужчины.

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