Сеул, , 08:26 — REGNUM Экспорт товаров из Южной Кореи в период с 1 по 10 апреля составил $15,3 млрд, что на 3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

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По их словам, среднедневной показатель увеличился на 17,7%.

Экспорт нефтепродуктов из Южной Кореи вырос на 97%, полупроводников — на 14,2%, компьютеров и периферии — на 22,5%, однако экспорт автомобилей, напротив, сократился на 13,1%, устройств беспроводной связи — на 10,3%.

Отмечается, что экспорт в США вырос на 4%, во Вьетнам — на 15,2%, в ЕС — на 2,9%, на Тайвань — на 4,1%. Однако поставки в Китай упали на 3,4%, в Японию — на 11,2%.

Импорт товаров в Южную Корею за аналогичный период времени увеличился на 12,8%, до $18,9 млрд. Дефицит торгового баланса составил $3,51 млрд.