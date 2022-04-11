Канберра, , 08:50 — REGNUM В следующем месяце в Австралии впервые за два года «отчалит» первый круизный корабль, что было невозможно ранее из-за введенных на фоне пандемии коронавирусных ограничений. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Nine News.

В круиз (сс) pasja1000

Возобновление работы круизной отрасли принесет столь необходимое денежное вливание в экономику Австралии (около 5 миллиардов долларов). Более того 18 000 трудоустроенных в секторе лиц снова смогут выйти на работу.

Как пишут журналисты, в 2018 году в общей сложности 1,35 млн австралийцев отправились в круиз, что свидетельствует о большой популярности данного вида отдыха среди местного населения.

Сообщается, что первым круизным лайнером с берегов Австралии отчалит судно под название Pacific Explorer, принадлежащий компании P& O Australia.