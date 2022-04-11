11 апреля 2022 | Время чтения 10 мин

Андрей Маленький, , 09:37 — REGNUM Культовым явлением для советского времени был фильм «Девять дней одного года». Он вызвал огромный резонанс в обществе, масштабный прокатный успех, заслужил призы ведущих кинофестивалей. Почему и отчего? Режиссер фильма Михаил Ромм сумел так оживить на киноэкране реальные истории молодых физиков-ядерщиков, что их не пафосная повседневная жизнь была воспринята зрителями как подвиг. Период, о котором шла речь в фильме, вскоре приобрел название «физики и лирики», а само время действительно оказалось прорывным: первые полёты в космос, военное и мирное использование атомной энергии, открытие трансурановых элементов. Перед фильмом никаких пропагандистских целей не ставилось, киноработа проходила в весьма критический атмосфере. И тем не менее эффект был потрясающим: десятки тысяч молодых людей прямо-таки рванулись в науку.

Наука Иван Шилов © ИА REGNUM

2021 год в нашей стране был объявлен Годом науки и технологий. По рапортам губернаторов, докладам ректоров и руководителей научно-исследовательских учреждений научно-технологическая сфера стала уверенно выходить из зоны дискомфорта, в которой оказалась в предшествующий период. Ученых стали меньше критиковать за оторванность от реальной жизни и потребностей общества, вузы — за то, что они готовят специалистов, чьи компетенции не востребованы на рынке труда или просто устарели, бизнес — за отсутствие высокотехнологичных решений и наукоемких технологий, а потому низкую эффективность и конкурентоспособность.

ИА REGNUM не раз остро, критически описывало ситуацию в научно-технологической отрасли. Теперь, судя по докладам, появились основания считать, что в последнее время обозначились перемены к лучшему. Медленнее, чем хотелось бы, конечно, но зато — пообъемнее и даже перспективнее.

Но сейчас наступает момент истины. Президент провозгласил прошедший Год науки и технологий началом в России целого научного десятилетия. Это длинная дистанция, но она не должна расслаблять, а, наоборот, мобилизовать. Ее нужно проходить со спринтерской скоростью, потому что путь в научно-технологическое будущее капитально искорежен и испещрен масштабнейшими западными санкциями. Такими, которых еще не было. Надежды на отечественных ученых и технологов усилились, поэтому на старте десятилетия науки, готовя наш ответ Чемберлену, нужно сразу же запретить производство всякого рода мантр, на корню искоренить всяческое шапкозакидательство, бравурность в отчетах и обещаниях, в амбициозном освещении тем. Всё гораздо тяжелее, чем кажется. Нельзя позволять пропагандистским штампам искажать научно-технологическую реальность.

Работа в лаборатории Пресс-служба Марийского государственного университета

Прошедший Год науки и технологий не породил фильма, похожего на «Девять дней одного года». Его место на телеканалах заняли отрывки фактов и многочисленные интервью, которые раздавали разные ответственные товарищи, сообщая то, что абсолютно никому не интересно знать и противно слушать. Например, что в стране прошло около 5,5 тыс. мероприятий, связанных с наукой. И что в них участвовало более 11 миллионов человек. С этого начинались все федеральные отчеты и доклады с мест. Спрашивается: какой вывод можно сделать из того, что проведено 5,5 тысячи мероприятий и что в них приняло участие 11 миллионов человек? А если бы было 6 тысяч мероприятий и 25 миллионов человек? Эти цифры наталкивают исключительно на мысль о бюджетных тратах, они эквивалентны лишь деньгам, которые истрачены, чтобы выйти на эти цифры. Если оцифровать тысячи мероприятий и миллионы участников в рублях и докладывать о главных итогах Года науки и технологий, сообщать всем нам, президенту и обществу, что израсходовано столько-то и столько-то миллионов рублей, то ответ и реакция были бы прямо противоположны тому, на что рассчитывали докладчики. Поэтому деньги в докладах поменяны на число мероприятий и количество их участников. Чтобы имидж тех, кто их произнес, возвысился до небес. Глупо.

Спецоператором Года было назначено АНО «Национальные приоритеты». О себе АНО рассказывает, как, цитирую:

— о трансмиссии, приводящей все механизмы коммуникации в движение, чтобы энергия возможностей доходила до каждого человека в России;

— о профессиональной доставке хороших новостей, которые меняют жизнь к лучшему здесь и сейчас, которые делают самоуважение чертой общества, идеи — стартом для развития, эмпатию — нормой отношений, свободу — платформой достижений, а жизнь — главной ценностью. Адрес доставки важен. Точность сообщения важна;

— о мастерах коммуникаций.

Заявленная миссия АНО — фантастическая по своему размаху и величию: «Мы хотим поднять индекс счастья в России». Лихо. И что? Каков был этот индекс до учреждения АНО? Каков стал? Каков будет? Можно оцифровать? Президенту, видимо, доложили: пропаганда науки поднята на небывалую высоту. В почтовых отделениях появились тематические открытки, в самолетах, поездах и на вокзалах звучали аудиосообщения, подготовленные совместно с РЖД и «Аэрофлотом», в 74 городах разместили билборды с информацией о достижениях российских ученых. Онлайн-охваты достигли 274 млн. Спрашивается, а достигли, чего хотели? Было обозначено три цели:

— привлечь в сферу талантливую молодежь;

— повысить вовлеченность профессионального сообщества в реализацию стратегии научно-технологического развития Российской Федерации;

— сформировать комплексное представление граждан страны о реализуемых государством и бизнесом инициативах и достижениях в области науки и технологий. Цели и задачи у Года науки и технологий оказались коммуникационные, хотя указ президента Российской Федерации В. Путина трактовал необходимость проведения Года науки и технологий так: «В целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации постановляю…». В целях дальнейшего развития! Следовательно, основным содержанием и главной задачей работы в течение Года должен был стать прирост научно-технологической «прибавочной стоимости».

Научный работник

У А. Сергеева, президента РАН, собственная трактовка итогов. Он считает (о чем говорил практически в каждом интервью), что главное в результатах Года — это то, что повысился престиж науки в обществе, в глазах молодежи. Показан интерес и власти, и нашей системы управления к науке. Ведь одно и то же событие, скажем, пуск какой-то установки или проведение какого-то серьезного эксперимента, по-разному смотрится от того, присутствует на этом мероприятии кто-то, так скажем, из руководителей отраслей или нет. Так считает президент Российской академии наук, рассказав об этом в интервью общественному телевидению России. И тут же уточнив: если система управления, сама власть уделяет этому большое внимание, то, конечно, при этом общество откликается, и это я считаю принципиально важным для нас сейчас.

Вот, такой пердимонокль. Или, как еще говорят, пердюмонокль. Видимо, А. Сергеев давно не пересматривал «Девять дней одного года». Как и вице-премьер Д. Чернышенко, который убеждал общественность: на успехи Года нужно смотреть шире. По опросам, около 64% родителей в России хотят, чтобы их дети связали свое будущее с наукой, а 78% — выбрали бы технологические и инженерные специальности. И это не только из-за того, что финансирование научных сотрудников в два раза выше, чем средняя зарплата по отрасли, но из-за того, что все понимают перспективность и интересность этой работы, отметил вице-премьер (по сообщениям СМИ).

Один из специализированных дайджестов Года науки и технологий, выпущенных оператором Года, был посвящен медицине. В нем сообщены довольно впечатляющие факты в аспекте векового пути, который прошла отечественная медицина. Это важно с точки зрения санитарного просвещения и правильно, поскольку надо рассматривать научно-технологическое развитие не в моменте, а с того, чем оно было прежде и к чему оно ведет. Неправильно другое: навязчивое желание похвастаться, сказать, что мы впереди планеты всей, выдавать желаемое за действительное, опережать реальность моделями его будущего etc. Мягко говоря. В дайджесте есть раздел, адресованный школьникам, который подразделяется на сегменты «На кого учиться», «Навигатор» по вузам и «Навигатор» — где работать. При этом подраздел «На кого учиться» начинается с 15 новых медицинских специальностей, а затем перечисляются 35 классических специальностей (акушер-гинеколог, хирург и др.). Названия новых специальностей не просто возбуждают любопытство, а в какой-то степени эпатируют. Перечень таков:

— архитектор медоборудования;

— биофармаколог; — биоэтик;

— генетический консультант;

— геронтоконсультант;

— ИТ-генетик;

— ИТ-медик;

— клеточный биолог;

— клинический биоинформатик;

— консультант по здоровой старости;

— молекулярный диетолог;

— оператор медицинских роботов;

— разработчик имплантатов и киберпротезов;

— сетевой врач;

— специалист-реинтегратор по выгрузке разума;

— телехирург;

— тканевый инженер;

— эксперт персонифицированной медицины.

Затем следует перечень вузов, в которых, как полагают авторы дайджеста, можно получить эти специальности. Более того, далее сообщается, где будут ждать обладателей этих новых специальностей. Классно? Классно. Проблема в том, что в приказе Минобрнауки Российской Федерации от 1 февраля 2022 года за № 89, утвердившем перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, ни одной из вышеприведенных новых специальностей нет. Единственное, что есть и отчасти хоть как-то аффилируется с ними, в разделе «Фундаментальная медицина» выбравшему направление «Медицинская биохимия» абитуриенту может быть присвоена квалификация «врач-биохимик», по направлению «Медицинская биофизика» — «врач-биофизик», по направлению «Медицинская кибернетика» — «врач-кибернетик». И это еще не всё. Приказ Минобрнауки вступает в силу с 1 сентября 2024 года.

Студенты медики Grapetya

В России не только нет названных специальностей, но указанные компетенции, например, «эксперта персонифицированной медицины», относятся к программам повышения квалификации. Данную компетенцию могут получить состоявшиеся дипломированные врачи клинических специальностей или специалисты с высшим образованием по направлениям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика». ИТ-медик это врач-инженер, который создаёт новые программные продукты для лечебного и диагностического оборудования в сфере здравоохранения с использованием компьютерных технологий. ИТ-медик — универсальный специалист, который отлично владеет и медициной, и информатикой. С помощью технологической экспертизы он создаёт новые продукты с той или иной программной «начинкой». Кроме программирования и математики он должен иметь специальность квалифицированного врача, чтобы на основании полученных данных формулировать чёткие и безошибочные выводы. Потенциал этого нового направления ещё только предстоит раскрыть, как и по специальностям:

— молекулярного диетолога — специалиста по разработке индивидуальных схем питания, основанных на данных о молекулярном составе пищи, с учетом результатов генетического анализа человека и особенностей его физиологических процессов;

— тканевого инженера — профессионала, разрабатывающего технологический процесс и подбирающего материалы и условия для формирования конкретной ткани или органа. Потребителем его труда является хирург-трансплантолог. Базой тканевого инженера является подготовка по программе «Когнитивная нейробиология» в НИУ ВШЭ на Факультете биологии и биотехнологии. «Вышка» так описывает программу: ее уникальность заключается в междисциплинарности и углубленном изучении как базовых фундаментальных дисциплин в области математики, физики, химии, биологии, биотехнологии; так и дисциплин в области нейробиологии, психофизиологии и когнитивистики. Программа включает в себя научно-исследовательскую работу студентов на всем сроке обучения;

— архитектора медицинского оборудования, который разрабатывает дизайн и эргономику медицинского оборудования и медицинских приборов, занимается их проектированием, сопровождает весь цикл производства, пусконаладки и эксплуатацию, развивает и совершенствует оборудование в соответствии с появляющимися новыми технологиями. Этот специалист должен иметь фундаментальную инженерную подготовку, а также владеть основами медицинских знаний, разбираться в материалах, которые используются в медицинской технике и в медицине, иметь подготовку в области проектирования и эксплуатации медицинских приборов. Он также отвечает за то, чтобы медицинское оборудование органично вписывалось в эстетическую и терапевтическую среду ухода за пациентами, пространство для посетителей и персонала. В обязанности архитектора медицинского оборудования также входит обучение персонала и обслуживание медицинского оборудования: он координирует обучение с поставщиками оборудования и обеспечивает надлежащую подготовку персонала в области использования оборудования и техники безопасности.

Больничная палата Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Перечень новых специальностей придуман московской школой управления «Сколково». Она составила атлас новых профессий, за которыми — будущее. Как в этой ситуации быть Минздраву и территориальным органам здравоохранения, у которых голова идет кругом от кадровых проблем с врачами «консервативных» специальностей, которых катастрофически не хватает? Как выстроить профориентационную работу со школьниками, чтобы набрать специалистов консервативных медицинских профессий? Почему интеллект креативщиков Года науки и технологий ничего так и не придумал, чтобы изыскать способы и технологии решения насущнейших и лежащих на поверхности проблем первичного звена здравоохранения? Язык не поворачивается спросить себя — когда же появится фильм «Девять дней одного года» 2.0.