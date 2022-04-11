Аделаида, Австралия, , 08:27 — REGNUM Местная жительница Аделаиды (столица Южной Австралии) выиграла в десять раз больше, чем она изначально думала, неправильно прочитав свой лотерейный билет. Об этом 11 апреля сообщил телеканал Nine News.

Деньги! Деньги! Деньги! Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США

Так, женщина и ее парень купили лотерейных билетов на 10 игр, и когда она решила проверить билеты и купить еще на следующую неделю, она поняла, что выиграла по-крупному.

«Сначала я подумала, что мы выиграли 179 000 долларов, но потом поняла, что — 1,79 миллиона долларов! Я не могла поверить, когда поняла, что это приз составляет миллион долларов», — призналась она в разговоре с представителями лотереи The Lott.

Новоиспеченная миллионерша рассказала, что вместе со своим молодым человеком они купили бутылку шампанского, чтобы отпраздновать выигрыш. Теперь, по ее словам, она сможет позволить себе купить дом и выйти на пенсию раньше.