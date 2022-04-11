Спасск-Дальний, Приморский край, 11 апреля, 2022, 08:49 — ИА Регнум. В Спасске-Дальнем 9 апреля на пустыре обнаружены голова человека, а рядом в колодце другие части тела. В ходе проведения следственно-оперативных и следственных действий личности убитого и подозреваемого установлены. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Мужчина с ножом

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Установлено, что 28 марта в квартире дома по улице Красногвардейская в Спасске-Дальнем братья распивали спиртные напитки, возникла ссора, в ходе которой фигурант нанёс родственнику удар ножом в грудь. Мужчина скончался. Чтобы избежать уголовной ответственности он решил скрыть следы преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске возбуждено уголовное дело по факту убийства одного человека и покушении на убийство двух мужчин.