Канберра, 11 апреля 2022, 08:25 — REGNUM С тех пор, как в Австралии официально стартовала предвыборная кампания в преддверии парламентских выборов, запланированных на 21 мая, 11 апреля лидер оппозиции Энтони Альбаниз провел первую пресс-конференцию в качестве главного соперника премьер-министра страны Скотта Моррисона. Однако на простые вопросы журналистов ответить главный оппозиционных политик не смог, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз
Australian Labor Party

На пресс-конференции лидера Лейбористкой партии Австралии спросили, знает ли он официальный уровень безработицы в стране и ключевую ставку Резервного банка. Альбаниз ответил, что не знает уровня процентной ставки и предположил, что безработица составляет 5,4%, прежде чем извиниться и признать: «Я не уверен, что цифры сходятся».

На помощь Альбанизу пришла официальный представитель лейбористов по финансовым вопросам Кэти Галлахер, которая правильно ответила на вопрос, заявив, что ставка Резервного банка Австралии составляет 0,1%, а безработица — 4%.

Позже Альбаниз заявил, что он «всего лишь обычный человек» и что, когда он совершил ошибку, он признал ее.