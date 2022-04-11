Канберра, , 08:25 — REGNUM С тех пор, как в Австралии официально стартовала предвыборная кампания в преддверии парламентских выборов, запланированных на 21 мая, 11 апреля лидер оппозиции Энтони Альбаниз провел первую пресс-конференцию в качестве главного соперника премьер-министра страны Скотта Моррисона. Однако на простые вопросы журналистов ответить главный оппозиционных политик не смог, передает телеканал Nine News.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Australian Labor Party

На пресс-конференции лидера Лейбористкой партии Австралии спросили, знает ли он официальный уровень безработицы в стране и ключевую ставку Резервного банка. Альбаниз ответил, что не знает уровня процентной ставки и предположил, что безработица составляет 5,4%, прежде чем извиниться и признать: «Я не уверен, что цифры сходятся».

На помощь Альбанизу пришла официальный представитель лейбористов по финансовым вопросам Кэти Галлахер, которая правильно ответила на вопрос, заявив, что ставка Резервного банка Австралии составляет 0,1%, а безработица — 4%.

Позже Альбаниз заявил, что он «всего лишь обычный человек» и что, когда он совершил ошибку, он признал ее.