Ступино, Московская область, , 08:27 — REGNUM Неисправность газового оборудования и, как следствие, утечка газа привели к взрыву в жилом доме в подмосковном Ступино. Об этом сообщил 11 апреля источник в экстренных службах.

Взрыв газа ИринаШел

Взрыв произошёл в пятиэтажном жилом доме, в результате пострадали несколько квартир. Как сообщало ИА REGNUM, известно о двух погибших людях и пяти пострадавших.

«Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования», — сообщил источник РИА Новости.

Читайте также: Взрыв газа в Подмосковье — погиб человек