Ступино, Московская область, 11 апреля, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Неисправность газового оборудования и, как следствие, утечка газа привели к взрыву в жилом доме в подмосковном Ступино. Об этом сообщил 11 апреля источник в экстренных службах.

ИринаШел Взрыв газа

Взрыв произошёл в пятиэтажном жилом доме, в результате пострадали несколько квартир. Как сообщало ИА REGNUM, известно о двух погибших людях и пяти пострадавших.

«Предварительная причина — утечка газа из-за неисправности газового оборудования», — сообщил источник РИА Новости.

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