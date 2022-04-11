Ульяновск, , 08:21 — REGNUM В Ульяновской области резко снижается число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом. Это следует из обновлённых данных управления Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации ведомства, 10 апреля в регионе предварительно подтверждено 208 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Это на 28 меньше, чем было сутками ранее, 9 апреля (236 случаев) — таким образом, суточный спад составил 11,86%.

Всего в Ульяновской области сделано 2 002 980 лабораторных исследований на SARS-CoV-2.

Отметим, что всего в регионе официально выявлено 199 644 случая заражения коронавирусом, выздоровели 191 908 человек, скончались 4596 ковид-больных.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области еженедельно снижается уровень коллективного иммунитета к COVID-19: на 8 апреля он составлял 53,3%, что на 2,2% меньше, чем было на 1 апреля (55,5,%).

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