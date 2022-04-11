Усть-Коксинский район, Алтай, , 08:20 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 выздоровели 20 пациентов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, всего за время пандемии излечились 30 430 человек.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 33 948. За сутки выявлено десять новых носителей, диагноз подтвердился у жителей Усть-Коксинского, Майминского и Шебалинского районов, а также Горно-Алтайска.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 650, в том числе 602 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 262, за весь период – 434 381», — отметили в оперштабе.