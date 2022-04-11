Париж, 11 апреля, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Французские фермеры опасаются нехватки азотных удобрений весной 2023 года. Последствия дефицита окажутся серьёзными для сельского хозяйства и могут привести к изменениям посева, сокращению объёмов производства, снижению качества растений. Обеспокоенность по этому поводу высказал депутат Национального собрания Франции Пьер Ватен.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

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В обращении к парламентариям, на которое ссылается RT, депутат обратил внимание на то, что на стоимость удобрений повлияли в том числе антироссийские санкции, введённые против Москвы на фоне проведения специальной операции на Украине.

Ватен подчеркнул, что Франция импортирует азотные удобрения, потому что её собственное производство позволяет обеспечить только треть необходимых объёмов. При этом европейские производители азотных растворов зависят от газа, цены на который резко подскочили несколько месяцев назад, что заставило их сократить своё производство, добавил парламентарий.

В этой связи Ватен предложил временно приостановить или отменить налоги на импорт веществ из Тринидада и Тобаго, а также из США, чтобы таким образом «компенсировать зависимость от российских удобрений».

Кроме того, депутат поинтересовался, какие меры примет правительство Франции, чтобы контролировать цены на удобрения и увеличить их производство внутри страны.

Как сообщалоИА REGNUM, 5 апреля источники агентства Bloomberg заявили, что ограничение на ввоз калийных удобрений, в частности, будет включено в предложение Евросоюза по новым санкциям против России.

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Напомним, США сначала ввели, а месяц спустя сняли санкции на российские минеральные удобрения, испугавшись дефицита. Эту продукцию решено было приравнять к товарам первой необходимости, наравне с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами и медицинскими изделиями, чтобы не допустить включения их в санкционный список.

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