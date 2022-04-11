Санкт-Петербург, , 08:18 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским ЦСКА в пятом матче финальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 3:2.

ЦСКА — СКА Андрей Пронин © ИА REGNUM

В составе СКА шайбы забросили нападающие Александр Волков, Данила Моисеев и защитник Оскар Фантенберг. У ЦСКА дубль оформил форвард Андрей Светлаков.

Таким образом, СКА вышел вперёд в серии – 3:2. Следующий матч пройдёт 12 апреля в Москве.

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