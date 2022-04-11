Благовещенск, 11 апреля 2022, 08:47 — REGNUM В Амурской области стабилизируется ситуация с COVID-19, но говорить об окончании пандемии пока рано. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов, подводя итоги недели.
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По его словам, в регионе работают семь инфекционных и пять провизорных госпиталей. В больницах есть всё необходимое для лечения коронавирусной инфекции и её последствий. По данным управления Роспотребнадзора региона, за сутки в Приамурье выявили 89 новых случаев COVID-19.
Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок. Тогда Василий Орлов анонсировал возможность постепенного смягчения антиковидных ограничений.