Благовещенск, 11 апреля, 2022, 08:47 — ИА Регнум. В Амурской области стабилизируется ситуация с COVID-19, но говорить об окончании пандемии пока рано. Об этом заявил в своём телеграм-канале глава региона Василий Орлов, подводя итоги недели.

Governor Tom Wolf Тест на коронавирус

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«Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется, но пока заявлять о полном преодолении пандемии рано. Надеюсь, что тенденция сохранится, и будет рассмотрен вопрос о дальнейшем смягчении ограничений», — написал Василий Орлов.

По его словам, в регионе работают семь инфекционных и пять провизорных госпиталей. В больницах есть всё необходимое для лечения коронавирусной инфекции и её последствий. По данным управления Роспотребнадзора региона, за сутки в Приамурье выявили 89 новых случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта в зданиях правительства Амурской области официально разрешили ходить без медицинских масок. Тогда Василий Орлов анонсировал возможность постепенного смягчения антиковидных ограничений.