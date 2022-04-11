Ступино, Московская область, 11 апреля, 2022, 08:16 — ИА Регнум. В результате взрыва газа в жилом доме в подмосковном Ступине погибли два человека, сообщили 11 апреля в МЧС РФ.

Niklas Freidwall Взрыв

Ранее ведомство сообщало об одном погибшем.

«Уточнение: семь пострадавших, в том числе двое погибших», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в жилом пятиэтажном доме в подмосковном Ступине взорвался бытовой газ. На четвертом и пятом этажах произошло обрушение внешних панелей с последующим возгоранием. На месте происшествия работают спасатели.