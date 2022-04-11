Гонконг, Китай, , 08:14 — REGNUM Журналист Алан Ау был задержан сотрудниками отдела по делам национальной безопасности полиции Гонконга. Об этом 11 апреля сообщила газета South China Morning Post.

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Журналист был задержан по подозрению в сговоре с целью распространения запрещённых материалов «подстрекательского характера». Уточняется, что статьи, написанные Аланом Ау и опубликованные в ныне несуществующем интернет-издании Stand News, предположительно разжигали ненависть к правительству.

Алан Ау является ветераном журналистики Гонконга, он работал в телерадиовещательной корпорации RTHK, на телеканале TVB. Свои политические взгляды Алан Ау излагал в статьях, которые печатал целый ряд изданий, кроме того, своей точкой зрения на политические события журналист делился и в своих социальных сетях.

В настоящее время Алан Ау работал консультантом-преподавателем журналистики при Китайском университете Гонконга. Журналист был арестован утром 11 апреля в своём доме. За правонарушение, которое вменяют Алану Ау, ему может грозить лишение свободы на срок до двух лет и штраф в размере 5000 гонконгских долларов (638 долларов США).

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