Уфа, 11 апреля, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Закон, направленный на защиту пчел и качества пчеловодческой продукции, подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания республики.

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Сообщается, законом были уточнены требования при создании и размещении объектов пчеловодческой инфраструктуры.

«Запрещено нахождение объектов пчеловодства там, где раньше были кладбища, скотомогильники либо размещались отходы производства и потребления, химические, токсичные, радиоактивные вещества», — приводит пресс-служба слова председателя парламента региона Константина Толкачева.

Отмечается, что документом предусмотрены и меры по предотвращению отравления пчел агрохимикатами и пестицидами.

Теперь лица, которые ответственны за химическую обработку посевов, должны оповещать о планируемых работах через СМИ население близлежащих населенных пунктов в радиусе семи километров.

«Продукция пчеловодства обладает особой ценностью и используется в качестве сырья более чем в 50 отраслях промышленности, в первую очередь, в пищевой и фармацевтической. К тому же, пчелы являются важным звеном экосистемы. Они служат основными опылителями дикорастущих и культурных растений. Но в последнее время мы наблюдаем неблагоприятную тенденцию снижения численности пчел», — сообщил Толкачев.

Он также напомнил, что если в 1990 году в России насчитывалось 4,5 млн пчелиных семей, то в 2019-м их было лишь 3,1 млн. К тому же летом 2019 года в 30 субъектах Российской Федерации, в том числе и в Башкирии, фиксировалась массовая гибель пчел. Одной из основных причин гибели пчел является отравление пестицидами.

Толкачев отметил, что принятый закон будет способствовать сохранению численности пчел, высокому качеству пчеловодческой продукции, также он призван обеспечить экологическое благополучие Башкирии.

Председатель госсобрания региона отметил, что каждый год в мире проблема гибели пчел только усугубляется.

«В целом ряде стран Америки и Европы с развитым пчеловодством за последние годы погибло от 30 до 50 процентов пчелосемей. Причины так называемого коллапса пчелиных семей в настоящее время изучаются, но ФАО ООН уже прогнозирует глобальное снижение урожайности важнейших продовольственных культур. Поэтому сохранение пчел — это не только вопрос развития пчеловодческой отрасли, но и один из факторов продовольственной безопасности», — подчеркнул спикер республиканского парламента.

Сообщается, что данный закон в ближайшее время будет опубликован и вступит в силу по истечении десяти дней.