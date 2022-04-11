Ступино, Московская область, 11 апреля, 2022, 08:10 — ИА Регнум. Взрыв газа в жилом доме в Ступино стал причиной гибели одного человека и ранения пяти. Разрушены внутренние перегородки двух квартир, — сообщает 11 апреля региональное отделение МЧС.

Дарья Антонова ИА REGNUM МЧС

Инцидент произошел в 05:54 В МОсковской области по адресу: Ступино, Центральный переулок, дом 4, четвертый этаж.

По данным МЧС, на четвертом и пятом этажах здания обрушились внешние панели, на четвертом — разрушены внутренние перегородки.

В ликвидации последствий взрыва участвовали 59 человек и 20 единиц техники. Прокуратура начала проверку в связи с инцидентом.