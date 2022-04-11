Томский район, Томская область, , 08:08 — REGNUM На реке Томь у села Яр в Томской области 10 апреля зафиксировали первые подвижки льда — начался ледоход. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Коммунальный мост через реку Томь Alexei Rudoy

В связи с этим более 6 тыс. человек территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации ЧС приведены в готовность. На усиленный режим переведена аэромобильная группировка МЧС.

«100 спасателей при необходимости в течение трех часов смогут выехать в любую точку региона. Круглосуточный мониторинг развития половодья проводит Центр управления в кризисных ситуациях», — отметили в администрации.

По словам замгубернатора по вопросам безопасности Игоря Толстоносова, информация с гидропостов об уровне воды поступает в реальном времени.