Джакарта, , 08:08 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли во время поездки в Индонезию и Вьетнам проведет переговоры о насущных глобальных проблемах, в том числе о важности дипломатического решения вопроса Украины и усилия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по урегулированию кризиса в Мьянме, сообщает Antara.

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Находясь в Индонезии, Мелани Джоли встретится с рядом высокопоставленных правительственных чиновников, в том числе с министром иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди, чтобы отметить 70-летие двусторонних отношений. Глава МИД Канады также встретится с заинтересованными сторонами в области политики и безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе и с деятелями, которые поддерживают гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин в Индонезии.

На встрече с официальными лицами АСЕАН Мелани Джоли подтвердит приверженность Канады АСЕАН, особенно ее центральной роли в обеспечении мира, безопасности и процветания в Юго-Восточной Азии.

Находясь во Вьетнаме, глава МИД Канады встретится с премьер-министром, министром иностранных дел и министром промышленности и торговли Вьетнама, чтобы обсудить давние двусторонние отношения в преддверии 50-летия установления дипломатических отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел КанадыМелани Джолипосетит Индонезию и Вьетнам для укрепления двусторонних отношений и расширения партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе.

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