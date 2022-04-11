Москва, 11 апреля, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 8 апреля открылись спокойно. Несколько часов цена торговалась на уровне 75,70 руб. После пробоя уровня 75 руб. курс доллара снижался до 71 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

По итогам дня российская валюта подешевела против доллара и евро. Пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 76,08 руб., евро/рубль — на 1,54%, до 82,70 руб.

Валютный рынок находился под влиянием ограничительных мер ЦБ, поэтому решение регулятора о снижении ставки на 300 б.п., до 17,00% годовых, не оказало никакого влияния на рублевые пары.

Можно выделить несколько причин, почему ЦБ понизил ключевую ставку:

— Перестали нарастать риски для финансовой стабильности.

— Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты.

— Замедление инфляции в последние недели.

— Курсы доллара и евро вернулись к уровням 23 февраля. Рубль отыграл все потери.

— Фондовый рынок стабилизировался. Индексы Мосбиржи и РТС восстановились на 40%.

ЦБ действует примерно также как в 2014—2015 году. Тогда после резкого повышения ключевой ставки до 17% годовых, ее снижение началось через месяц.

Первое снижение было на 200 базисных пунктов и потом снижалась на 100−150 пунктов. Ожидаем снижения ставку до 10% к октябрю.

Рубль растерял весь рост первой половины дня на фиксации прибыли после достижения многомесячных максимумов перед выходными днями.

В плюсе остался торговаться против британца. В зоне 71−72 руб. наблюдался высокий спрос на валюту, что указывает на достижение рублем важного уровня сопротивления.

Банк России с 11 апреля отменяет 12-процентную комиссию на покупку валюты через брокеров. Смягчение правил приобретения и продажи валюты негативно скажется на рубле.

Здесь нужно сейчас смотреть сможет ли экспортная выручка стабилизировать курс доллара ниже отметки 80 руб. Курс доллара рискует вернуться к уровню 105−110 рублей до конца месяца.

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