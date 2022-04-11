Саратов, , 08:44 — REGNUM В одном из исправительных учреждений Саратовской области конфликт осужденных закончился убийством. Возбуждено уголовное дело, сообщает следственное управление СКР по региону.

Заключенные Дарья Драй © ИА REGNUM

Вечером 10 апреля у здания отряда одной из саратовских колоний между осужденными произошел конфликт на бытовой почве. Неустановленное лицо причинило телесные повреждения в виде колото-резаных ранений в области груди и шеи 35-летнему мужчине. От полученных ран пострадавший скончался.

Также во время конфликта получили телесные повреждения еще трое осужденных, которым оказывается медицинская помощь.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, 2 февраля в Энгельсе несколько заключенных повредили имущество исправительной колонии №2, протестуя таким образом против изъятия запрещенных предметов.

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