Москва, 11 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Министерству обороны России отказали во взыскании более 113 млн рублей неустойки и процентов с группы предприятий, которые производят средства противовоздушной и противоракетной обороны, — АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны

В деле речь шла о взыскании 113,742 млн рублей неустойки и процентов за пользование коммерческим кредитом. Иск оставили без удовлетворения, также отказав в рассмотрении дела в закрытом судебном заседании. На последнем настаивал истец. Детали дела пока не сообщались, изготовлена только результативная часть вердикта.

«Госпошлину по делу не взыскивать», — также решил суд.

Напомним, ранее министерство проиграло этому же концерну спор о неустойке на 13 млн рублей.