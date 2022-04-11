Чебоксары, 11 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Чувашии сохраняется тенденция снижения уровня коллективного иммунитета к COVID-19. Общий показатель ниже среднероссийского уровня. Соответствующие данные приводит федеральный оперативный штаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

По последним данным (на 8 апреля), в Чувашии вакцинировались 689 812 жителей, в том числе двумя компонентами (то есть завершили вакцинацию) — 659 466 человек.

Уровень коллективного иммунитета в республике составил 40,8%, что значительно (на 5,7%) ниже общероссийского показателя — 46,5%.

Что касается недельной динамики, то по сравнению с данными на 1 апреля (41,5%) уровень коллективного иммунитета в Чувашии снизился на 0,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 марта в Чувашии показатель коллективного иммунитета к COVID-19 составлял 42,3%, 18 марта — 43,5%, 11 марта — 45%, 4 марта — 46,9%.