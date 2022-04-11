Новотроицк, Оренбургская область, 11 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция задержала школьника. В отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили корреспондентуИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

ru.torange.biz Уголовное дело

Орчанина подозревают в совершении кражи из автомобиля. Ранее правоохранителям поступило заявление от жителя поселка Энергетик о хищении из машины сабвуфера, усилителя звука, акустических проводов, магнитолы и аккумулятора.

В ходе оперативных мероприятий был задержан 16-летний житель Новотроицка. Силовики установили, что школьник был знаком с заявителем и знал о содержимом автомобиля. Подобрав ключи к машине, он проник в салон и совершил кражу. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.