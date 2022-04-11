Улан-Удэ, 11 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Бурятии число случаев заражения коронавирусом за весь период пандемии достигло 135 188. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 66 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных – 59 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели после COVID-19 к настоящему времени 131 393 человека, в том числе 56 за последние сутки. Жертвами коронавируса стали 2983 пациента. За сутки скончались ещё два пациента в возрасте старше 65 лет.