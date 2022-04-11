Джакарта, , 07:59 — REGNUM Министр иностранных дел Канады Мелани Джоли посетит Индонезию и Вьетнам для укрепления двусторонних отношений и расширения партнерства в Индо-Тихоокеанском регионе, сообщает Antara.

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Визит запланирован на 9 — 14 апреля.

«Канада является сильным, надежным и эффективным партнером для Индонезии, Вьетнама и АСЕАН, и празднование десятилетий сотрудничества — это прекрасная возможность задуматься о нашем опыте и достижениях», — говорится в заявлении посольства Канады.

«Я с нетерпением жду своих визитов в Индонезию и Вьетнам, чтобы лучше понять регион, расширить партнерские отношения и внести вклад в безопасный, устойчивый, инклюзивный Индо-Тихоокеанский регион на благо всех», — заявила глава МИД Канады.

Во время своего визита в Индонезию и Вьетнам Мелани Джоли расширит партнерские отношения и подтвердит приверженность Канады взаимодействию со странами региона. Канада привержена расширению дипломатического, торгово-экономического взаимодействия в сфере безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, Канада и Индонезия в этом году отмечают 70-летие установления дипломатических отношений.