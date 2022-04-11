Владивосток, , 08:04 — REGNUM Рабочий процесс на фабрике «Приморский кондитер» во Владивостоке может приостановиться из-за сложностей с поставкой какао-бобов из Африки и Южной Америки, заявил директор по производству Александр Мухатдинов. Плантации, на которых выращивают один из основных ингредиентов шоколада, монополизированы Европой, поэтому все поставки проходят через неё.

Конвейер с конфетами «Птичье молоко» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

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«По информации наших поставщиков, очень сложно сейчас привезти сырьё в Россию. Если оно не придёт вовремя, это пагубно скажется на производстве. Можем даже вообще приостановиться», — цитирует Александра Мухатдинова VL.ru.

Директор по производству также сказал, что на фабрике практически нет отечественного оборудования, в основном только европейское. В случаях поломки запчасти будет не достать.

Актуальными остаются и цены на сахар. За последнее время они выросли на 40%. Первоначальная стоимость — 52 рубля за кг поднялась до 80 рублей.

«Мы стараемся с проблемами справляться своими силами. Но правительство Приморья могло бы создать сдерживающие условия против роста цен на сахар, чтобы мы хотя бы на этом ингредиенте сэкономили», — добавил Мухатдинов.

«Приморский кондитер» — одно из старейших предприятий на Дальнем Востоке. Фабрику открыли в 1906 году. Особую известность ей принесли «Приморские классические» конфеты, которые больше знают по старому названию — «Птичье молоко». Сейчас здесь работают 500 человек, выпускают более 350 наименований продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, мониторинг цен на продовольствие и товары первой необходимости в Калмыкии выявил резкий рост цен на питьевую воду, молоко и сахар.