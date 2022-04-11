Вашингтон, 11 апреля, 2022, 07:55 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск принял решение не входить в совет директоров компании Twitter, чьи акции он приобрёл. Об этом 11 апреля сообщил директор компании Параг Агравал на своей странице в социальной сети Twitter.

Daniel Oberhaus Илон Маск

По словам Агравала, Илон Маск решил не входить в совет директоров Twitter, несмотря на то, что накануне он заявлял прямо противоположное намерение.

О желании Маска войти в состав совета директоров компании, владеющей социальной сетью сообщила 5 апреля комиссия по ценным бумагам США. Маск подтвердил информацию, отметив, что ждёт с нетерпением начала работы в компании и собирается в ближайшие месяцы внести «существенные улучшения в Twitter».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что предприниматель Илон Маск, владеющий 9,2% акций компании Twitter, предложил поселить в головном офисе компании бездомных.