Вашингтон, , 07:54 — REGNUM Министр обороны Индии Раджнатх Сингх посетил столицу США Вашингтон, где встретился с представителями корпораций Boeing и Raytheon, — передает ТАСС.

Помимо прочего, индийский министр предложил американским компании воспользоваться индийсская программа экономической модернизации Make in India. Данная инициатива направлена на привлечение инвестиций, развитие основных отраслей промышленности страны и стимулирование инноваций.

Также в Вашингтоне должны пройти индийско-американские переговоры. С индийской стороны в них будут участвовать Сингх и глава МИД Субраманьям Джайшанкар, с американской — глава Пентагона Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.