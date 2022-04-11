11 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Соцсети обсуждают случай жестокости в Перми, когда подросток заставил школьника пить из лужи.

Наталья Хомутова, , 08:34 — REGNUM В соцсети появился видеоролик, на котором запечатлено, как избивают подростка, а затем заставляют пить воду из лужи. По данным интернет-ресурсов, инцидент произошёл у школы №108. Случай вызвал активную дискуссию.

Детская драка Иван Шилов © ИА REGNUM

Многие комментаторы поддержали подростка, проявившего агрессию. Это связанно с сообщением о том, что мальчик вступился за 12-летнюю девочку. Зарвавшегося школьника якобы решили проучить, поскольку ранее он избил девочку и, поставив на колени, заставить пить из лужи.

Пользователи соцсети, обсуждая происшествие, поднимают тему жестокости в подростковой среде.

«Мы не знаем всех обстоятельств дела, но подростки очень жестокие. Так нельзя поступать, нужно было найти другой путь решения проблемы», — считает Елена М.

«Поступая со злодеем по-злодейски, ты сам становишься злодеем и подаёшь пример зла окружающим», — отметил Александр Б.

«Если в описании правда, то все по делу. Если родители воспитали животное, то общество должно это исправить», — парирует Михаил Р.

«Как бы то ни было, но унижать человека и позволять этим заниматься другим — это отвратительно!» — сказала Юлия Т.

«Откуда садизм в детях?», — вопрошает Антонина Ж.

Гнев (Фрагмент картины Драка крестьян при игре в карты 1635)

Дискутируя по поводу темы мести, многие комментаторы говорят, что должен действовать закон «око за око» и подростки правы, вступившись за обиженную девочку. В противовес Влада Шустова выразила мнение: «Потом «око за око» придёт отец и заставит тоже пить из лужи мальчика, и это будет цепочка из придурков».

»Отцу надо разобраться с сыном, почему его отрок над детьми издевается», — сделал вывод другой подписчик паблика.

Комментаторы отмечают, что в происходящем «зверстве» среди подростков виноваты родители. Хромающее воспитание с годами дает о себе знать.

Стоит отметить, в начале апреля скандал разразился в Березниках. Группа подростков жестоко избила девочку.

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