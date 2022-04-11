Чебоксары, , 07:48 — REGNUM В Чувашии вынесен приговор по делу о нападении на сотрудника полиции, которому сломали кисть. Условный срок получила местная жительница, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Полиция Иван Шилов © ИА REGNUM

Перед судом предстала 32-летняя жительница одного из сёл Алатырского района. Разбирательства начались после того, как её знакомую задержали вечером 27 ноября 2021 года в селе Чуварлеи: правоохранители установили, что у женщины-водителя были признаки алкогольного опьянения и её доставили для составления административных протоколов в служебный автомобиль полиции.

Следствие выяснило, что в этот момент к машине подошла знакомая задержанной, ранее находившая с ней в автомобиле.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, выражая недовольство правомерным действиям сотрудников полиции, женщина стала вести себя агрессивно и нанесла одному из них удар ногой по руке», — говорят в управлении.

У инспектора был диагностирован закрытый перелом пястной кисти правой руки со смещением.

Суд признал женщину виновной в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ), назначив три года условного срока. Приговор не вступил в силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года Чувашии вынесен обвинительный приговор жителю Омской области за нападение на полицейского. В ходе разбирательств выяснилось, что мужчина находился в розыске за совершение аналогичного преступления у себя на малой родине.

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