Пекин, 11 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. На севере Китая в провинции Шаньси археологи нашли три древние могилы, которые могут относиться к эпохе династии Тан (618-907). Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Захоронения были обнаружены возле города Шочжоу. Более тысячи лет назад в этой местности сосуществовали земледельческая и кочевая культуры. По мнению археологов, две из трёх найденных могил принадлежали супружеской паре. В найденных захоронениях, судя по их размеру и местонахождению, покоятся простолюдины.

Среди найденных артефактов — керамика, лакированные изделия, принадлежности из железа и камня, медные монеты, серебряные украшения, расчёски из кости. А также башнеобразные котлы, которые появились в Китае при династии Тан. Древние китайцы верили, что такие котлы пригодятся умершим в потустороннем мире в приготовлении еды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сторожевая башня Кейакекудуке в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая была включена в список 10 лучших археологических открытий Китая 2021 года.