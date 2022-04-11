Якутск, , 07:45 — REGNUM Сотрудник администрации Нахаринского 1-го наслега в Мегино-Кангаласском районе Якутии оплатил из бюджета работы, которые фактически не были выполнены. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе прокуратуры Якутии.

Коррупция (сс) sajinka2

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Договор с подрядной организацией был заключён о сносе двух ветхих зданий и расчистке территории, на которой они находились. Стоимость работ составляла почти 800 тыс. рублей. Средства были предусмотрены по программе развития общественной инфраструктуры. Организация получила деньги за снос, но здания так и остались стоять.

«Между сторонами подписаны акты приемки выполненных работ, подрядчику денежные средства по заключенным договорам перечислены в полном объёме. Работы фактически предпринимателем не проведены, должностным лицом муниципалитета подписаны фиктивные акты», — подчеркнули в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, завершено расследование по уголовному делу экс-руководителя спортивной школы в Нерюнгри. Она присвоила себе часть премий сотрудников под видом дисциплинарного взыскания и ответит в суде за превышение полномочий.