Чебоксары, , 07:32 — REGNUM В Чувашии в текущем отопительном сезоне не получили паспорта готовности к зиме пять муниципалитетов, включая Чебоксары и Новочебоксарск. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов.

Данные минстроя Чувашии Cap.ru

Говоря о прохождении отопительного сезона-21/22, министр проинформировал, что паспорта и акты готовности к отопительному периоду не получили пять муниципальных образований: Чебоксары, Новочебоксарск, а также Комсомольский, Чебоксарский и Шемуршинский районы.

«Основной причиной отказа муниципальным образованиям в выдаче паспортов или актов готовности является отсутствие лицензии на эксплуатацию взрывопожарных, пожароопасных объектов из-за непроведения экспертизы промышленной безопасности объектов либо отсутствие обученного персонала», — сказал Павел Данилов.

Напомним, что в предыдущий отопительный сезон (2020 — 2021 годы) не получили паспорта или акты готовности к зиме четыре района: Вурнарский, Красноармейский, Цивильский и Ядринский.