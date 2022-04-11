Чебоксары, 11 апреля 2022, 07:32 — REGNUM В Чувашии в текущем отопительном сезоне не получили паспорта готовности к зиме пять муниципалитетов, включая Чебоксары и Новочебоксарск. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил вице-премьер — глава минстроя Чувашии Павел Данилов.
Говоря о прохождении отопительного сезона-21/22, министр проинформировал, что паспорта и акты готовности к отопительному периоду не получили пять муниципальных образований: Чебоксары, Новочебоксарск, а также Комсомольский, Чебоксарский и Шемуршинский районы.
Напомним, что в предыдущий отопительный сезон (2020 — 2021 годы) не получили паспорта или акты готовности к зиме четыре района: Вурнарский, Красноармейский, Цивильский и Ядринский.