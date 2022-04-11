Токио, , 07:26 — REGNUM Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал «совершенно неприемлемыми» ракетные испытания Северной Кореи, — сообщает ТАСС.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Egloos.com

По словам генсека, правительство Японии готово «добиваться нормализации отношений с Пхеньяном на основе, в частности, разрешения проблем, связанных с его ядерной программой».

Власти Японии хотят, чтобы КНДР прекратить и полностью ликвидировать ядерную программу. Также он требует от Пхеньяна предоставить информацию о японских гражданах, которые, по мнению правительства страны, были в прошлом веке похищены спецслужбами КНДР.

Отметим, что Япония далеко не первый раз требует от КНДР прекратить создание ядерного орудия и ракет испытаний. Руководство КНРД на подобные требования отвечает отказом.