Токио, 11 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно назвал «совершенно неприемлемыми» ракетные испытания Северной Кореи, — сообщает ТАСС.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По словам генсека, правительство Японии готово «добиваться нормализации отношений с Пхеньяном на основе, в частности, разрешения проблем, связанных с его ядерной программой».

Власти Японии хотят, чтобы КНДР прекратила и полностью ликвидировала ядерную программу. Также они требуют от Пхеньяна предоставить информацию о японских гражданах, которые, по мнению правительства страны, были в прошлом веке похищены спецслужбами КНДР.

Отметим, что Япония далеко не первый раз требует от КНДР прекратить создание ядерного оружия и проведение ядерных испытаний. Руководство КНДР на подобные требования отвечает отказом.