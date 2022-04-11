Пермь, , 07:22 — REGNUM В Пермском крае 11 апреля ожидается теплая и сухая погода. Такие погодные условия сохраняться до 14 апреля. Об этом сообщает ГИС-центр Пермского государственного национального исследовательского университета.

Весна Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

В понедельник, 11 апреля, максимальная температура воздуха в Перми вероятно превысит +15˚С. В юго-западной части региона воздух прогреется до +18˚С.

Во вторник, 12 апреля, на южную территорию может поступить более холодный воздух с Западной Сибири. Поэтому теплее всего будет в северных районах края, где температура может достигать +19˚С, что уже на уровне рекордов для этого периода.

Согласно метеопрогнозу, сухая и теплая погода сохранится до 14 апреля, но и после этого сильного похолодания не ожидается. На фоне аномально теплой погоды ожидается быстрое разрушение снежного покрова и начало развития половодья на реках южной и центральной части края.