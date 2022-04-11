Партизанск, Приморский край, , 07:27 — REGNUM В Партизанске возбуждено уголовное дело по факту повреждения монумента жителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

Разбитый памятник Пресс-служба СУ СК РФ по Приморскому краю

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8 апреля трое подростов сломали гранитные облицовочные камни стелы монумента на улице Некрасовская в Партизанске.

«Проводятся допросы, осматриваются квартиры фигурантов и их телефоны. Расследование уголовного дела продолжается», — пояснили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Следственного комитета (СК) России дадут правовую оценку очередным фактам осквернения памятников советским воинам в Литве.